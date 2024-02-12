В Чернобыльском заповеднике в фотообъектив попал крупнейший пернатый хищник Полесья

В Чернобыльском заповеднике на Киевщине в фотообъектив попал крупнейший пернатый хищник Полесья — орлан-белохвост.

Об этом говорится в сообщении Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

"Величие, сосредоточенность, уверенность и сила — вот что вы можете увидеть на этой фотографии", — говорится в сообщении под фото.

Отмечается, что орлан-белохвост – одна из самых больших хищных птиц, проживающих в Украине. Самки (как и у всех дневных и ночных хищных птиц, они больше самцов) весят до 6 кг с размахом крыльев до 2,5 м.

В размерах и массе тела птица уступает разве что другому хищнику Украины – черному грифу, обитающему в горах Крыма.

Свое название орлан-белохвост получил из-за белого хвоста, контрастирующего с общим светло-бурым тоном оперения птицы. Только на пятом году, когда птица достигает половозрелого возраста, ее хвост приобретает белый цвет.

Орнитологи оценивают отечественную популяцию белохвоста в 180-200 пар.

Напомним, в Чернобыльском заповеднике заметили самую маленькую в Украине сову. Длина тела сычика-воробья – 15-17 см с перьями, а вес и вовсе смешной – 50-77 граммов. При этом размер не мешает птице успешно охотиться.

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