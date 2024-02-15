Нашел пулю и проглотил ее: врачи спасли мальчика из Белогородки на Киевщине (фото)

Богдан нашел пулю, которая осталась после деоккупации Бучанщины от оккупантов, и решил поэкспериментировать с опасным предметом.

В селе Белогородка Бучанского района в Киевской области мальчик проглотил пулю. Испуганные родители как можно быстрее повезли школьника в больницу.

Об этом случае 14 февраля сообщили в КНП КОР "Киевская областная детская больница".

Медики провели рентгенографию и определили месторасположение предмета во избежание осложнений во время операции.

Фото: Киевская областная детская больница

Фото: Киевская областная детская больница

Вмешательству ничего не мешало — команда врачей успешно изъяла пулю из тела ребенка.

Зачем школьник вообще экспериментировал с пулей, объяснить он так и не смог.

Сейчас Богдан восстанавливается после операции/Фото: Киевская областная детская больница

Врачи отмечают: родителям следует внимательно относиться к боевым действиям и их последствиям, и обязательно проводить беседы с детьми об опасности от находок. Это поможет предотвращать подобные случаи — ведь наиболее вероятно, что мальчик нашел пулю вдоль реки Ирпень, где весной 2022-го шли самые ожесточенные бои.

Напомним, врачи НДСЛ "Охматдет" спасли мальчика, который проглотил 20 магнитов игрушечного конструктора. Ребенку провели неотложную операцию.