Кондиционер вместо лица: в Киеве изуродовали последнее уцелевшее панно известных художников-монументалистов (фото)

На уникальную мозаику установили кондиционер прямо на лицо изображенного на ней человека.

В Киеве на бульваре Леси Украинки арендаторы изуродовали мозаику 1969-1970 годов. Это было последнее уцелевшее панно из 11, созданных на бульваре Леси Украинки в 1969–1970 годах Анатолий Гайдамака и Лариса Мищенко с участием Александра Миловзорова.

Об этом сообщает сообщество Child of socialism в Instagram и обнародовало соответствующие фотографии.

На уникальную мозаику установили кондиционер прямо на лицо изображенного на ней человека.

В Child of socialism говорят, что к лету 2023 года в здании на бульваре Леси Украинки, 28 располагался зоомагазин, однако там планируют открыть новое заведение.

Отмечается, что это было последнее из 11 мозаичных панно на бульваре Леси Украинки, которые создали в 1969-1970 годах Анатолий Гайдамака и Лариса Мищенко с участием Александра Миловзорова, что уцелело от вмешательства владельцев магазинов и ресторанов.

В 2021 году открывшийся в доме супермаркет начал устанавливать большой навесной козырек прямо на панно. После жалоб общества и просьбы автора панно Анатолия Гайдамаки "Фора" убрала конструкцию и оформила рамку у входа.

Такой вид панно имело раньше

А такой вид панно выглядит сейчас

Отметим, что в 2020 году мозаику на фасаде помещения на бульваре Леси Украинки 28 уничтожили, установив в стене новые двери. В 2019 году ресторан “Марокана” закрыл целое панно под летнюю террасу.

Напомним, прокуратура Киева отсудила у коммерческой структуры памятник истории — усадьбу Дмитриева на Подоле.

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