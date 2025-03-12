В Киеве ночью раздались взрывы

В Киеве в ночь на 12 марта прозвучала серия взрывов.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

"В Киеве слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.

Данную информацию подтвердил глава Киева Виталий Кличко. Он заявил, что в столице работают силы противовоздушной обороны.

Перед взрывами в столице была объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.

Ранее сообщалось, что в результате ударов вражеских ударных беспилотников по Днепру было повреждено около 10 частных домов.

Мы ранее информировали, что враг атаковал Сумщину, в результате чего были повреждены дома, а также вспыхнул пожар.

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