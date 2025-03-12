В Киеве ночью раздались взрывы

В столице работали силы противовоздушной обороны.
В Киеве в ночь на 12 марта прозвучала серия взрывов.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
"В Киеве слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.
Данную информацию подтвердил глава Киева Виталий Кличко. Он заявил, что в столице работают силы противовоздушной обороны.
Перед взрывами в столице была объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.
Ранее сообщалось, что в результате ударов вражеских ударных беспилотников по Днепру было повреждено около 10 частных домов.
Мы ранее информировали, что враг атаковал Сумщину, в результате чего были повреждены дома, а также вспыхнул пожар.
Читайте также:
- Одесса после дроновой атаки: появилось видео последствий удара русской армии
- Очередной удар по Одессе: появились фото последствий
- Авиационный эксперт объяснил, как в Украине можно реализовать программу "Небесный щит"