Напали на мать пленного военного и похитили деньги: в Киеве судили двух мужчин

Два жителя столичного хостела получили приговор за жестокое нападение на мать пленного военного.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, мужчины узнали, что женщина, которая работала и жила в хостеле, накопила 400 тысяч гривен, и решили завладеть деньгами.

"Прокурор в суде доказал, что обвиняемые, узнав, что женщина, которая жила и работала в хостеле, где они жили, собрала почти 400 тыс гривен. Это деньги, которые она получала в связи с тем, что ее сын-военнослужащий находился в российском плену. В тот день пострадавшая хотела отнести собранную сумму в банк, впрочем мужчины напали на нее, начали душить и отобрали деньги", — говорится в сообщении.

Нападавшие не успели потратить похищенное — деньги нашли в ванной комнате и вернули потерпевшей.

Приговором суда оба злоумышленника приговорены к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве мужчина забил пожилую мать металлической палкой.

Читайте также: