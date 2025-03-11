Напали на мать пленного военного и похитили деньги: в Киеве судили двух мужчин

Злоумышленникам присудили 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Два жителя столичного хостела получили приговор за жестокое нападение на мать пленного военного.
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, мужчины узнали, что женщина, которая работала и жила в хостеле, накопила 400 тысяч гривен, и решили завладеть деньгами.
"Прокурор в суде доказал, что обвиняемые, узнав, что женщина, которая жила и работала в хостеле, где они жили, собрала почти 400 тыс гривен. Это деньги, которые она получала в связи с тем, что ее сын-военнослужащий находился в российском плену. В тот день пострадавшая хотела отнести собранную сумму в банк, впрочем мужчины напали на нее, начали душить и отобрали деньги", — говорится в сообщении.
Нападавшие не успели потратить похищенное — деньги нашли в ванной комнате и вернули потерпевшей.
Приговором суда оба злоумышленника приговорены к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве мужчина забил пожилую мать металлической палкой.
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