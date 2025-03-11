Под Киевом будут раздаваться взрывы: что произошло

На территории Вышгородского района 11 марта проводятся взрывные работы, поэтому может быть громко.

В Вышгородском районе под Киевом возможно слышны звуки взрывов.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в соцсетях.

В Киевской ОВА объяснили, что на территории района сегодня, 11 марта, ведутся взрывные работы. Поэтому может быть громко.

"Обращаемся к жителям области – сохраняйте спокойствие, будьте осторожны и доверяйте информации только из официальных источников", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на вторник, 11 марта, российские военные атаковали беспилотниками Киевскую область. Имеются небольшие разрушения в нескольких населенных пунктах.

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