У Києві вночі пролунали вибухи

У Києві в ніч проти 12 березня пролунала серія вибухів.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

"У Києві чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Дану інформацію підтвердив очільник Києва Віталій Кличко. Він заявив, що в столиці працюють сили протиповітряної оборони.

Перед вибухами в столиці була оголошена повітряна тривога через загрозу безпілотників.

Раніше повідомлялося, що в результаті ударів ворожих ударних безпілотників по Дніпру було пошкоджено близько 10 приватних будинків.

Ми раніше інформували, що ворог атакував Сумщину, в результаті чого були пошкоджені будинки, а також спалахнула пожежа.

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