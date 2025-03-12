У Києві вночі пролунали вибухи

У столиці працювали сили протиповітряної оборони.
У Києві в ніч проти 12 березня пролунала серія вибухів.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
"У Києві чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Дану інформацію підтвердив очільник Києва Віталій Кличко. Він заявив, що в столиці працюють сили протиповітряної оборони.
Перед вибухами в столиці була оголошена повітряна тривога через загрозу безпілотників.
Раніше повідомлялося, що в результаті ударів ворожих ударних безпілотників по Дніпру було пошкоджено близько 10 приватних будинків.
Ми раніше інформували, що ворог атакував Сумщину, в результаті чого були пошкоджені будинки, а також спалахнула пожежа.
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