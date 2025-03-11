Напали на матір полоненого військового та викрали гроші: в Києві судили двох чоловіків

Двоє мешканців столичного хостела отримали вирок за жорстокий напад на матір полоненого військового.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, чоловіки дізналися, що жінка, яка працювала та жила в хостелі, накопичила 400 тисяч гривень, і вирішили заволодіти грошима.

"Прокурор у суді довів, що обвинувачені, дізнавшись, що жінка, яка мешкала та працювала у хостелі, де вони жили, назбирала майже 400 тис гривень. Це гроші, яка вона отримувала у зв’язку з тим, що її син-військовослужбовець перебував у російському полоні. Того дня постраждала хотіла віднести зібрану суму у банк, втім чоловіки напали на неї, почали душити та відібрали гроші", — йдеться в повідомленні.

Нападники не встигли витратити викрадене – гроші знайшли у ванній кімнаті та повернули потерпілій.

Вироком суду обох зловмисників засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві чоловік забив літню матір металевим ціпком.

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