Під Києвом лунатимуть вибухи: що сталося

На території Вишгородського району 11 березня проводяться вибухові роботи, через це може бути гучно.

У Вишгородському районі під Києвом можливо чути звуки вибухів.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація у соцмережах.

У Київській ОВА пояснили, що на території району сьогодні, 11 березня, проводяться вибухові роботи. Через це може бути гучно.

"Звертаємося до жителів області – зберігайте спокій, будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 11 березня, російські військові атакували безпілотниками Київську область. Є невеликі руйнування в кількох населених пунктах.

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