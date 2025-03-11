Під Києвом лунатимуть вибухи: що сталося

На території Вишгородського району 11 березня проводяться вибухові роботи, через це може бути гучно.
У Вишгородському районі під Києвом можливо чути звуки вибухів.
Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація у соцмережах.
У Київській ОВА пояснили, що на території району сьогодні, 11 березня, проводяться вибухові роботи. Через це може бути гучно.
"Звертаємося до жителів області – зберігайте спокій, будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 11 березня, російські військові атакували безпілотниками Київську область. Є невеликі руйнування в кількох населених пунктах.