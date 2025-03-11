У Києві водій Mercedes втікав від поліції з патрульним на вікні авто

Втікаючи від патрульних, авто проїхало кілька метрів із правоохоронцем, який тримався за вікно.

У Дніпровському районі Києва сталася інцидент, який привернув увагу користувачів мережі. За попередньою інформацією, керманича зупинили за порушення ПДР, однак він поводився агресивно та намагався втекти.

Про це повідомила патрульна поліція Києва.

Місцеві ЗМІ повідомили, що біля столичного ТРЦ "Проспект" водій автомобіля Mercedes, втікаючи від патрульних, проїхав кілька метрів із правоохоронцем, який тримався за вікно автівки.

Подія сталася під час патрулювання, коли інспектори зупинили водія Mercedes за порушення ПДР. Під час перевірки документів чоловік поводився агресивно, намагався наїхати на поліцейських та поїхав з місця події. Для припинення правопорушення один з інспекторів здійснив постріл у напрямку транспортного засобу, але водій продовжив рух.

"Наразі ми розшукуємо порушника. Обставини події фіксуються слідчо-оперативною групою", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в КМДА відповіли, коли у Києві відключать опалення.

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