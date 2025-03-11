В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции с патрульным на окне авто

Убегая от патрульных, авто проехало несколько метров с правоохранителем, который держался за окно.

В Днепровском районе Киева произошел инцидент, привлекающий внимание пользователей сети. По предварительной информации, водителя остановили за нарушение ПДД, однако он вел себя агрессивно и пытался скрыться.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Местные СМИ сообщили, что возле столичного ТРЦ "Проспект" водитель автомобиля Mercedes, скрываясь от патрульных, проехал несколько метров с правоохранителем, который держался за окно автомобиля.

Событие произошло во время патрулирования, когда инспекторы остановили водителя Mercedes за нарушение ПДД. Во время проверки документов мужчина вел себя агрессивно, пытался наехать на полицейских и уехал с места происшествия. Для прекращения правонарушения один из инспекторов произвел выстрел в направлении транспортного средства, но водитель продолжил движение.

"Пока мы разыскиваем нарушителя. Обстоятельства происшествия фиксируются следственно-оперативной группой", — говорится в сообщении.

Напомним, в КГГА ответили, когда в Киеве отключат отопление.

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