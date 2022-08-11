В Киеве на Печерске нет воды: что произошло

В Киеве в одном из районов города произошла авария на водопроводе.

Поврежден водопровод на улице Генерала Алмазова в Киеве. В результате временно по нескольким адресам отсутствуют поставки воды.

Об этом сообщает КГГА 11 августа.

Сообщается, что произошло повреждение на магистрали диаметром 600 мм по ул. Генерала Алмазова, 12. На месте работает аварийная "Киевводоканала".

Сейчас временно прекращено водоснабжение по адресу ул. Ковнира, 3; ул. Генерала Алмазова, 9, 1. Кроме того, снижено давление водоснабжения на улицах Зверинецкая и Джона Маккейна.

Ранее в Ирпень проложили водопровод из Киева.

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