У Києві на Печерську немає води: що сталося

У Києві в одному з районів міста сталася аварія на водогоні.

Пошкоджено водогін на вулиці Генерала Алмазова у Києві. У результаті тимчасово за кількома адресами відсутнє постачання води.

Про це повідомляє КМДА 11 серпня.

Повідомляється, що сталося пошкодження на магістралі діаметром 600 мм на вул. Генерала Алмазова, 12. На місці працює аварійна "Київводоканалу".

Нині тимчасово припинено водопостачання за адресами: вул. Ковніра, 3; вул. Генерала Алмазова, 9, 1. Окрім того, понижено тиск водопостачання на вулицях Звіринецька та Джона Маккейна.

Раніше до Ірпеня проклали водогін з Києва.

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