В Киеве на Крещатике мужчина ударил ножом незнакомца

В Киеве вечером, 27 октября, на улице Крещатик между двумя мужчинами возник словесный конфликт, в результате которого один из мужчин достал нож и нанес удар другому. После совершенного нападавший скрылся с места происшествия.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева

Оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался киевлянин 1997 года рождения.

"В течение часа полицейские остановили его на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Владимирская. Во время обыска правоохранители изъяли у нападающего орудие совершения преступления – нож. 26-летнего фигуранта правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК", — говорится в сообщении.

По этому факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение.

Следователи сообщили задержанному о подозрении и подали в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве выросло количество жертв в результате непогоды.

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