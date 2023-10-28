В Киеве выросло количество жертв в результате непогоды

В Киеве с утра непогода – в городе сильные порывы ветра и дождь.

В Киеве из-за последствий непогоды со шквальным ветром уже двое погибших – это мужчины в возрасте 65 и 35 лет.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он также добавил, что семь человек получили травмы и переломы. Пятерых медики госпитализировали в больницы столицы. Двоим оказали помощь на месте.

"На данный момент зафиксированы факты падения или повреждения более 250 деревьев. На ликвидацию последствий урагана задействованы 34 единицы техники и 208 работников Аварийно-диспетчерской службы КО "Киевзеленстрой" и аварийные бригады коммунальщиков в районах города. Ликвидация последствий непогоды продолжается", - говорится в сообщении.

Кличко призвал людей без необходимости не выходить на улицу.

Непогода, по прогнозам синоптиков, будет бушевать в Киеве до конца суток.

Напомним, в Киеве от падения дерева погиб человек, также есть раненые (подробности).

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