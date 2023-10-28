В Киеве от падения дерева погиб человек, также есть раненые – подробности

В Киеве 28 октября, в Шевченковском районе, дерево упало на мужчину. Медики пытались его реанимировать, но он умер от полученных травм. Также зафиксировано несколько случаев травмирования людей из-за непогоды.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Также в Шевченковском районе из-за падения веток женщина получила травму позвоночника. Пострадавшую госпитализировали в больницу. На проспекте Берестейском на авто упало дерево. Человек, находившийся в транспортном средстве, от госпитализации отказался.

В Киеве наблюдаются сильные порывы ураганного ветра. По информации Укргидрометцентра, в ближайшее время с содержанием до конца дня 28 октября порывы ветра могут достигать 25-28 м/c (II уровень опасности, оранжевый).

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА советует придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы очутились на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, в Киеве ненастье – сорванные крыши и "деревопад" (фото).

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