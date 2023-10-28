Киевлян предупредили о нарушении движения транспорта из-за непогоды в столице

В Киеве 28 октября непогода. Порывы ветра будут достигать 17-22 м/с. В "Укргидрометцентре" предупреждают о I уровне опасности.

Киевская городская военная администрация отмечает, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

"Поэтому просим быть внимательными и осторожными во время пребывания на улице. Держитесь как можно дальше от линий электропередач, не паркуйте машину в местах, где может упасть что-то тяжелое", — обратились к жителям столицы.

В КМВА также добавили, что в случае падения веток или деревьев можно позвонить по телефону:

аварийно-диспетчерской службы "Киевзеленстроя": 0442724018;

спасателей 101 или 0444303713.

Напомним, 28 октября в Киеве ненастье – сорванные крыши и "деревопад" (фото).

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