Бушует штормовой ветер: в Киеве возможны отключения света

Энергетики объясняют, что в столице сегодня фиксируются порывы ветра до 25 м/с.
ДТЭК Киевские электросети сообщает, что сегодня в столице возможны аварийные отключения света. Их причина – непогода.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
В Киеве порывы ветра составляют 25 м/с. Синоптики считают, что погодные условия продержат в течение всего дня.
"Непогода может привести к аварийным отключениям света. Наши специалисты в усиленном режиме готовы ликвидировать последствия непогоды", — говорится в сообщении.
Что непогода натворила в Киеве
В Киевской городской государственной администрации призвали жителей города держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередач, больших деревьев, а также не парковать рядом с автомобилем. Во время сильного ветра нужно плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
В Шевченковском районе дерево упало на мужчину. Медики пытались реанимировать его, но, к сожалению, от тяжелых травм он умер.
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