Бушует штормовой ветер: в Киеве возможны отключения света

Энергетики объясняют, что в столице сегодня фиксируются порывы ветра до 25 м/с.

ДТЭК Киевские электросети сообщает, что сегодня в столице возможны аварийные отключения света. Их причина – непогода.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В Киеве порывы ветра составляют 25 м/с. Синоптики считают, что погодные условия продержат в течение всего дня.

"Непогода может привести к аварийным отключениям света. Наши специалисты в усиленном режиме готовы ликвидировать последствия непогоды", — говорится в сообщении.

Что непогода натворила в Киеве

В Киевской городской государственной администрации призвали жителей города держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередач, больших деревьев, а также не парковать рядом с автомобилем. Во время сильного ветра нужно плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

В Шевченковском районе дерево упало на мужчину. Медики пытались реанимировать его, но, к сожалению, от тяжелых травм он умер.

В Подольском районе от падения дерева погиб человек.

На проспекте Берестейском на авто упало дерево. Находившийся в машине человек от госпитализации отказался.

В Оболонском районе порывом ветра оторвало часть металлической конструкции остановки общественного транспорта и травмировало женщину, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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