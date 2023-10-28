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У Києві на Хрещатику чоловік вдарив ножем незнайомця

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Києві на Хрещатику чоловік вдарив ножем незнайомця

Хрещатик / Фото: УНІАН

Слідчі повідомили про підозру нападнику.

У Києві ввечері, 27 жовтня, на вулиці Хрещатик між двома чоловіками виник словесний конфлікт, у результаті якого один із чоловіків дістав ніж та завдав удар іншому. Після скоєного нападник втік з місця події.  

Про це повідомила пресслужба поліції Києва  

Оперативники встановили особу зловмисника. Ним виявився киянин 1997 року народження. 

"Протягом години поліцейські зупинили його на перехресті вулиць Богдана Хмельницького і Володимирська. Під час обшуку правоохоронці вилучили у нападника знаряддя вчинення злочину – ніж. 26-річного фігуранта правоохоронці затримали у порядку ст. 208 КПК", - йдеться у повідомленні. 

За цим фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. 

Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру та подали до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві зросла кількість жертв внаслідок негоди.

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Дата публікації
Перегляди
248
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