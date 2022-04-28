В Киеве машина с экс-нардепом Ляшко столкнулась с автомобилем СБУ (видео)

В Киеве машина с экс-нардепом Ляшко столкнулась с автомобилем СБУ (видео)

В четверг, 28 апреля, в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля, где находился бывший нардеп Олег Ляшко, и машиной с сотрудниками СБУ.

Авария произошла на перекрестке улиц Электриков и Набережно-Рыбальской.

Об этом сообщил Ляшко в Facebook.

Экс-нардеп утверждает, что автомобили правоохранителей нарушили ПДД и уехали на красный свет с включенными проблесковыми маячками.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля Ляшко.

Факт аварии подтвердили в СБУ.

"Автомобиль, за рулем которого находился военнослужащий СБУ, попал в ДТП с участием бывшего народного депутата.

В случае доказательства вины и при принятии соответствующего судебного решения, водитель обязательно понесет ответственность, предусмотренную законом. СБУ проведет внутреннюю проверку действий своего сотрудника по принятию дисциплинарных решений.

При этом обращаем особое внимание на недопустимость действий экснародного депутата, всячески пытавшегося спровоцировать военнослужащих", — отметили представители СБУ в комментарии УП.

В СБУ также добавили, что на место происшествия вызваны представители патрульной полиции для фиксации всех обстоятельств инцидента.

Напомним, что в Польше в Освенциме произошло смертельное ДТП с украинцами.

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