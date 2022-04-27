В Киеве взяли под стражу экс-главаря "полиции ЛНР": что он натворил за свою "карьеру"

В Киеве взяли под стражу экс-главаря "полиции ЛНР": что он натворил за свою "карьеру"

В Киеве задержали и сообщили о подозрении одному из экс-руководителей "полиции ЛНР" и бойцу вооруженного формирования "ЛНР" – "НВБ "Заря". Суть подозрения – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования.

Подозреваемому боевику уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора 27 апреля.

По данным следствия, в 2014 году житель Луганска поддержал так называемый референдум по "независимости ЛНР" и добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "Заря". Позже он занял должность "заместителя командира взвода патрульно-постовой службы Лутугинского районного отдела полиции МВД ЛНР".

Следует отметить, что "полицейский" участвовал в боевых действиях против ВСУ и правоохранительных органов Украины.

Поэтому при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора задержанному сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 УК Украины).

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следователи Главного следственного управления СБУ.

Напомним, в Офисе генпрокурора также сообщили, что главе и 418 депутатам Госдумы России сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В Ровно судят 27-летнего мужчину, подозреваемого в коллаборационизме

Читайте также: