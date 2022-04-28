У Києві машина з екснардепом Ляшком зіткнулась з автомобілем СБУ (відео)

У Києві машина з екснардепом Ляшком зіткнулась з автомобілем СБУ (відео)

У четвер, 28 квітня, у Києві сталася ДТП за участю автомобіля, де перебував колишній нардеп Олег Ляшко, та машиною зі співробітниками СБУ.

Аварія сталася на перехресті вулиць Електриків та Набережно-Рибальської.

Про це повідомив Ляшко у Facebook.

Екснардеп стверджує, що автомобілі правоохоронців порушили ПДР і поїхали на червоне світло з включеними проблисковими маячками.

Зазначається, що в результаті ДТП постраждали двоє пасажирів автомобіля Ляшка.

Факт аварії підтвердили у Службі безпеки України.

"Автомобіль, за кермом якого перебував військовослужбовець СБУ, потрапив у ДТП за участю колишнього народного депутата.

У разі доведення вини та після ухвалення відповідного судового рішення, водій обов’язково понесе відповідальність, передбачену законом. СБУ проведе внутрішню перевірку дій свого співробітника для прийняття дисциплінарних рішень.

При цьому звертаємо окрему увагу на неприпустимість дій екснародного депутата, котрий усіляко намагався спровокувати військовослужбовців", - зазначачили представники СБУ у коментарі УП.

В СБУ також додали, що на місце події були викликані представники патрульної поліції для фіксації усіх обставин інциденту.

Нагадаємо, що у Польщі в місті Освенцим сталася смертельна ДТП з українцями.

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