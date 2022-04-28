Импортозамещение: российские оккупанты на Киевщине ходили в тапочках из дерева (фото)

Импортозамещение: российские оккупанты на Киевщине ходили в тапочках из дерева (фото)

Во время зачистки Иванковского района Киевской области нашли тапки российских оккупантов, сделанные своими руками из куска дерева.

Фото опубликовал бывший советник Министра внутренних дел Валерий Поцилуйко.

"Не знаю, как подписать это... Нашли на позициях лаптеногих асвабидителий при зачистке Иванковского района", — написал он.

Украинцы посмеялись над находкой в комментариях и назвали ее российским импортозамещением после того, как сотни компаний ушли с рынка из-за войны.

"Аналоговнет", "Это импортозамещение))", "Так это же Буратино оставил свои ботиночки!) Он существует)", "Дидывоевали. Осталось от дидов", "Или когда не было возможности украсть тапочки в турецком отеле и пришлось делать самому" ,

"Из серии угадай страну. Как тебе такое Илон Маск", "В таких лаптях кац@пы уже по расии будут веками ходить", — написали в комментариях.

Напомним, в российском Санкт-Петербурге появилась инсталляция ZAMESTIM. Ее сделали из первых букв названий иностранных брендов, ушедших с российского рынка из-за вторжения в Украину. Так, россияне составили слово "заместим" с первых букв от Zara, Adidas, McDonald's, Epson, Škoda, TotalEnergies, IKEA и MilkyWay.

Фото: Валерий Поцилуйко

Фото: Валерий Поцилуйко

Как в России работает импортозамещение: вместо McDonald's – "Дядя Ваня"

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