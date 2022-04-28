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Операция по обороне завершена: глава Киевской ОВА рассказал, угрожает ли РФ столице Украины

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Операция по обороне завершена: глава Киевской ОВА рассказал, угрожает ли РФ столице Украины

Pexels

Операция по обороне Киева продлилась до 2 апреля.

Jна закончилась, однако опасность для столицы все же сохраняется, поскольку враг не отказался от своих агрессивных действий.

Об этом сообщил глава Киевской военной администрации Николай Жирнов.

Он отметил, что операция по обороне столицы Украины продолжалась с 24 февраля по 2 апреля. Цель операции была достигнута, поскольку деморализованный враг, чтобы не попасть в окружение украинских защитников, решил бежать в Беларусь и РФ.

"По этим признакам операцию можно считать завершенной. Но исчезла ли угроза Киеву – нет. Противник не отказался от своих агрессивных намерений. Поэтому мы должны быть готовы в дальнейшем защищать столицу", — подчеркнул Жирнов.

Напомним, в Киевской области по результатам проведения отработки полицейские обнаружили и осмотрели 1150 тел погибших гражданских граждан.

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