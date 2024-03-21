В Киеве и пригороде могут греметь взрывы: что известно

В Вышгородском районе саперы будут ликвидировать взрывоопасные предметы.

В Киеве и пригороде в четверг, 21 марта, могут греметь взрывы.

Об этом сообщила Киевская военная администрация и объяснила причину.

"Внимание может быть громко в Вышгородском районе Сегодня на территории района проводят ликвидацию взрывоопасных предметов. Сохраняйте спокойствие — работы плановые", — говорится в сообщении КМВА.

Обстрел Киева 21 марта

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В ночь на четверг, 21 марта, российская армия нанесла массированный ракетный удар по Украине крылатыми и баллистическими ракетами. Была уничтожена 31 ракета: две — баллистические и 29 — крылатых.

Основным направлением удара стала столица – Киев. В результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты в Киевской области. Однако в результате падения обломков пострадали, также повреждены некоторые здания и автомобили.

Напомним, на Киещине из-под земли полезли снаряды и мины.

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