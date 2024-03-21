"Я через окно выпрыгнул": киевляне поделились пережитым во время ракетной атаки

Жители столицы рассказали о пережитом ужасе и повреждениях своего жилья.

Жители Киева рассказали о пережитой российской ракетной атаке в ночь на 21 марта. В частности, один мужчина сообщил, что ему пришлось выпрыгивать через окно, а одна из женщин рассказала о своей полностью разгромленной квартире.

Пережитым киевляне поделились в комментариях журналистам "Мы — Украина" и "Эспрессо".

Житель одного из домов в Святошинском районе Киева Вадим рассказал о первых минутах после падения обломка ракеты. Мужчине удалось выпрыгнуть из квартиры через окно. Других жителей – эвакуировали.

"Сначала свист ракеты услышал, потом зашел в коридор. Между коридором и комнатой в окне увидел такое вот облако, грибочек огня, который приближался прямо в мою квартиру. Я выбежал через заднее окно", — рассказал Вадим.

Затем он видел, как начали гореть автомобили.

"Я вышел через задний дом: у меня сквозная квартира, я через окно выпрыгнул на первом этаже", – добавил мужчина.

По словам Вадима, в его доме немного треснуло окно, а на улице обгорел мопед.

Еще одна жительница столицы рассказала журналистам "Эспрессо", что в момент атаки была в коридоре и попала во взрывную волну.

"Квартира – разгром полный, окна выбиты вместе с рамами и прочее и прочее", – рассказала женщина.

"Первый раз я вышла на балкон, посмотрела – будто бы ничего. А потом вторая волна уже – не могу выйти, дверь заклинило на балкон и уже окон нет. И что возле дома делается – там ужас просто, там все усеяно стеклом", – рассказала еще одна киевлянка.

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Ракетная атака по Киеву

Напомним, в ночь на 21 марта оккупанты устроили массированную ракетную атаку по Украине. Большинство ракет летели на Киев. Вражеские цели были сбиты, однако обломки наделали беды в Подольском, Шевченковском, Святошинском районах столицы. Есть разрушения жилых домов, повреждены автомобили. Пока известно о 13 пострадавших.

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