"Я через окно выпрыгнул": киевляне поделились пережитым во время ракетной атаки

Жители столицы рассказали о пережитом ужасе и повреждениях своего жилья.
Жители Киева рассказали о пережитой российской ракетной атаке в ночь на 21 марта. В частности, один мужчина сообщил, что ему пришлось выпрыгивать через окно, а одна из женщин рассказала о своей полностью разгромленной квартире.
Пережитым киевляне поделились в комментариях журналистам "Мы — Украина" и "Эспрессо".
Житель одного из домов в Святошинском районе Киева Вадим рассказал о первых минутах после падения обломка ракеты. Мужчине удалось выпрыгнуть из квартиры через окно. Других жителей – эвакуировали.
"Сначала свист ракеты услышал, потом зашел в коридор. Между коридором и комнатой в окне увидел такое вот облако, грибочек огня, который приближался прямо в мою квартиру. Я выбежал через заднее окно", — рассказал Вадим.
Затем он видел, как начали гореть автомобили.
"Я вышел через задний дом: у меня сквозная квартира, я через окно выпрыгнул на первом этаже", – добавил мужчина.
По словам Вадима, в его доме немного треснуло окно, а на улице обгорел мопед.
Еще одна жительница столицы рассказала журналистам "Эспрессо", что в момент атаки была в коридоре и попала во взрывную волну.
"Квартира – разгром полный, окна выбиты вместе с рамами и прочее и прочее", – рассказала женщина.
"Первый раз я вышла на балкон, посмотрела – будто бы ничего. А потом вторая волна уже – не могу выйти, дверь заклинило на балкон и уже окон нет. И что возле дома делается – там ужас просто, там все усеяно стеклом", – рассказала еще одна киевлянка.
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Ракетная атака по Киеву
Напомним, в ночь на 21 марта оккупанты устроили массированную ракетную атаку по Украине. Большинство ракет летели на Киев. Вражеские цели были сбиты, однако обломки наделали беды в Подольском, Шевченковском, Святошинском районах столицы. Есть разрушения жилых домов, повреждены автомобили. Пока известно о 13 пострадавших.
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