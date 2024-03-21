Ракетный удар по Киеву: выросло количество пострадавших

В Киеве выросло количество пострадавших в результате ночного ракетного удара армии РФ. По состоянию на утро 21 марта известно о 13 раненых киевлянах.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"Киев. Количество пострадавших в результате вражеской атаки увеличилось до 13 (из них — один ребенок)", — говорится в сообщении.

Тем временем в КГГА отметили, что обошлось без погибших. В медучреждения столицы госпитализировали четырех пострадавших.

"В результате ракетного удара в Киеве получили ранения 13 человек: шесть человек в Святошинском районе и семь — в Шевченковском", — уточнили местные власти.

Мощная атака на Киев

Тревога в Киеве длилась почти три часа – с 03:21 до 06:10. В Киевской области сработало ПВО, впоследствии и столица вздрогнула от ряда мощных взрывов.

Стало известно, что оккупанты совершили сильную ракетную атаку на Киев. В нескольких районах произошло падение обломков ракеты, возникли пожары, повреждены автомобили. В результате атаки есть пострадавшие.

В КМВА сообщили, что ночью во время ракетной атаки на Киев силы ПВО поразили около трех десятков вражеских ракет. Среди которых были и "Кинжалы". Все воздушные цели были сбиты.

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