У Києві та передмісті можуть гриміти вибухи: що відомо

У Києві та передмісті у четвер, 21 березня, можуть гриміти вибухи.

Про це повідомила Київська військова адміністрація та пояснила причину.

"Увага, може бути гучно у Вишгородському районі Сьогодні на території району проводять ліквідацію вибухонебезпечних предметів. Зберігайте спокій – роботи планові", – йдеться у повідомленні КМВА.

Обстріл Києва 21 березня

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Вночі проти четверга, 21 березня, російська армія завдала масованого ракетного удару по Україні крилатими і балістичними ракетами. Було знищено 31 ракету: дві - балістичні та 29 - крилатих.

Основним напрямком удару стала столиця - Київ. В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині. Однак внаслідок падіння уламків є постраждалі, також пошкоджено деякі будівлі та автівки.

Нагадаємо, на Київщині з-під землі полізли снаряди та міни.

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