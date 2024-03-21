У Києві та передмісті можуть гриміти вибухи: що відомо

У Вишгородському районі сапери ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети.
У Києві та передмісті у четвер, 21 березня, можуть гриміти вибухи.
Про це повідомила Київська військова адміністрація та пояснила причину.
"Увага, може бути гучно у Вишгородському районі Сьогодні на території району проводять ліквідацію вибухонебезпечних предметів. Зберігайте спокій – роботи планові", – йдеться у повідомленні КМВА.
Обстріл Києва 21 березня
Вночі проти четверга, 21 березня, російська армія завдала масованого ракетного удару по Україні крилатими і балістичними ракетами. Було знищено 31 ракету: дві - балістичні та 29 - крилатих.
Основним напрямком удару стала столиця - Київ. В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині. Однак внаслідок падіння уламків є постраждалі, також пошкоджено деякі будівлі та автівки.
Нагадаємо, на Київщині з-під землі полізли снаряди та міни.
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