Ппосол США прокомментировала массированную ночную атаку на Киев

Российский массированный ракетный удар на Киев ночью 21 марта мог быть ответом Кремля на встречу советников по безопасности в столице.

Об этом заявила посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк в Twitter (X).

"Ответ России на вчерашнюю встречу в Киеве советников по безопасности из стран всего мира для обсуждения формулы мира Владимира Зеленского?", — подчеркнула Бринк.

Дипломат также поблагодарила воинов сил противовоздушной обороны Украины за защиту.

Как сообщалось, ночью армия РФ совершила сильную ракетную атаку на Киев. В нескольких районах произошло падение обломков ракеты, возникли пожары, повреждены автомобили. Силы ПВО уничтожили около трех десятков воздушных целей.

Известно, что во время ракетного удара количество пострадавших возросло до 13 человек. Среди пострадавших есть один ребенок.

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