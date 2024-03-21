Последствия атаки по Киевщине: в 6 населенных пунктах повреждены более 40 домов, есть раненые

Повреждения частных домов разные: от выбитых окон до полного разрушения построек. В многоэтажках выбиты окна, балконы, двери.

В результате ракетной атаки в Киевской области 21 марта есть многочисленные повреждения обломками в шести населенных пунктах. Пока известно о четырех раненых.

Об этом сообщили в Киевской ОВА и Офисе генпрокурора.

Во время массовой утренней ракетной атаки по Киевщине в области активно работали силы ПВО. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет, однако обломки натворили беды.

Разрушения в Киевской области

Зафиксированы разрушения и пожар в четырех районах Киевской области. Речь идет о повреждениях разной степени в шести населенных пунктах. Так, известно о повреждениях более 40 жилых частных домов, двух многоэтажек, 12 автомобилей.

Повреждения частных домов разные: от выбитых окон до полного разрушения построек. В многоэтажках выбиты окна, балконы, двери.

В одном из населенных пунктов Киевщины также поврежден лицей: там выбиты окна.

Повреждены линии электропередач. До обеда энергоснабжение должно быть возобновлено.

Разрушение на Киевщине в результате ракетной атаки 21 марта/Фото: Киевская областная прокуратура

Поврежденная маршрутка в Киевской области в результате ракетной атаки 21 марта/Фото: Киевская областная прокуратура

Разрушение на Киевщине в результате ракетной атаки 21 марта/Фото: Киевская областная прокуратура

Раненые в Киевской области

В результате падения обломков сбитых ракет в Киевской области есть пострадавшие. По состоянию на 9:30 известно о четырех пострадавших людях. Одна из них госпитализирована в больницу. Люди получили ранения и травмы разного характера – резаные раны конечностей, ссадины, травма глаза и лица. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

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Прокуратура начала расследование

В Офисе генпрокурора сообщили, что в Киевской области прокуроры, следователи и экспертные службы фиксируют последствия ракетной атаки. При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

В ОГ также сообщили, что обломки вражеских воздушных целей в нескольких районах области повредили частные дома, хозяйственные постройки, транспорт.

На местах попадания вспыхнули пожары, которые уже локализовали работники ГСЧС.

Напомним, российская армия устроила ракетную атаку по Киеву и области в ночь на 21 марта. Силы ПВО поразили около 30 вражеских ракет. Попадания не зафиксированы, однако обломки нанесли разрушения. В столице пострадали 13 человек.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Пострадали люди, разрушенные дома и авто! Прямые включения с мест попадания обломков в Киеве

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