В Киеве и области прогремели взрывы

По всем территории Украины, кроме Крыма, продолжается воздушная тревога.

В Киевской области и столице 17 ноября утром во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

Сообщается о работе ПВО. Глава ОВА просит оставаться в укрытиях и безопасных местах.

Стоит отметить, что из-за ракетной опасности покраснела вся Украина, кроме аннексированного Крыма. Паблики сообщают о запусках РФ крылатых ракет из Каспийского моря, а также из Белгородской области. Есть сообщения и о взлете истребителей в Беларуси.

Также взрывы прогремели в Днепре. Там сообщали о минимум 4 взрывах и о том, что после них в некоторых районах города исчезла электроэнергия.

Напомним, 15 ноября во время саммита G20 Россия совершила очередную массированную атаку на Украину. Она стала самой масштабной с 24 февраля. Главной целью снова стали объекты энергетической инфраструктуры. Однако, кроме них, страна-агрессор в очередной раз попала в жилые дома в Киеве, где в результате погибла женщина.

Всего враг выпустил по Украине более 90 ракет и 10 дронов-камикадзе. Украинские силы ПВО сбили все дроны и 77 ракет, однако есть попадание — повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. В настоящее время продолжаются аварийные отключения.

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