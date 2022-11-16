В Киеве выпал первый снег (захватывающие видео)

К вечеру 16 ноября в Киеве выпал первый снег, который лёгким покровом запылал землю. Правда, он идет вместе с дождем.

Захватывающие видео с первым снегом распространяют в Сети.

О том, что в ближайшие дни в Киеве прогнозируют снег и гололедицу, сообщали в Киевской городской государственной администрации. В КГГА горожан призывают осторожничать на дорогах.

Между тем, народный синоптик Стас Щедрин проинформировал, что в Украину идет похолодание и сильные снегопады. По его прогнозу, 17-19 ноября по всей стране ожидаются очень сильные снегопады, метели, на юге дожди, 18-19 ноября с грозами. 20 ноября местами в Украине еще и возможен гололед.

Ранее народный синоптик Стас Щедрин отмечал, что с середины ноября в Украину придет резкое похолодание, а также вьюги и морозы. Народный синоптик Владимир Деркач также говорит о холодном последнем месяце осени. По его прогнозу, с середины ноября в Украине ожидается мороз и даже снег.

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