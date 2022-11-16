На Киевщине разыскивают убийцу с психическими расстройствами, сбежавшего из интерната (фото)

На вид мужчине 40 лет, он общается на украинском.

На Киевщине разыскивают сбежавшего из психоневрологического интерната 25-летнего Вячеслава Бурковского. Ранее мужчина отбывал наказание за убийство. Легко входит в доверие.

Полиция Киевской области предупреждает: если вы узнали мужчину на фото, или владеете какой-либо информацией относительно него, срочно сообщите об этом на спецлинию "102".

Приметы: на вид 40 лет, рост — 160 см, среднее телосложение, короткостриженные волосы темно-русого цвета, овальное лицо, большой расплющенный нос, большие оттопыренные уши.

Мужчина общается на украинском языке.

Он был одет в куртку черно-серого цвета со светоотражающими элементами на рукавах, шапку черного цвета, черные камуфляжные брюки и ботинки на шнурках.

Бурковский Вячеслав Викторович / Фото: Национальная полиция Киевской области

Напомним, в Днепре у родителей забрали шестерых детей, живших в голоде и антисанитарии. О ситуации в семье правоохранители узнали случайно, когда 10-летний мальчик в одном нижнем белье выбежал из дома на улицу. Ребенок рассказал, что сбежал, потому что его душил отчим. Когда приехала мама, она заявила, что действия сожителя – это обычный воспитательный процесс.

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