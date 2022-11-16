У Києві випав перший сніг (захопливі відео)

За прогнозами синоптиків, до України йде похолодання та сильні снігопади.

Під вечір 16 листопада у Києві випав перший сніг, який легеньким покривом запорошив землю. Щоправда, він йде разом із дощем.

Захопливі відео з першим снігом поширюють у Мережі.

Про те, що найближчими днями в Києві прогнозують сніг та ожеледицю, повідомляли в Київській міській державній адміністрації. У КМДА містян закликають бути обережними на дорогах.

Тим часом народний синоптик Стас Щедрін поінформував, що до України йде похолодання та сильні снігопади. За його прогнозом, 17-19 листопада по всій країні очікуються дуже сильні снігопади, хуртовини, на півдні дощі, 18-19 листопада з грозами. 20 листопада місцями в Україні ще й можлива ожеледь.

Раніше народний синоптик Стас Щедрін зазначав, що від середини листопада до України прийде різке похолодання, а також хуртовини й морози. Народний синоптик Володимир Деркач також говорить про холодний останній місяць осені. За його прогнозом, від середини листопада в Україні очікуються мороз і навіть сніг.

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