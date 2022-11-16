Погибла возле могилы мужа: российская ракета вчера убила еще одного человека на Киевщине (фото)

Количество жертв в результате ракетных ударов 15 ноября возросло до двух.

В результате массированной ракетной атаки вчера, 15 ноября, погиб еще один человек — 69-летняя жительница села Плесецкое в Киевской области.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Женщина получила смертельное ранение обломками российской ракеты, когда чествовала память мужа на кладбище. Тело погибшей нашли возле его могилы.

"Выражаю соболезнования близким погибшей. Еще раз подчеркиваю, что во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях!" – написал Небитов.

Напомним, ранее было известно об одной жертве российского ракетного удара по жилому дому в Печерском районе Киева. Погибшая – пожилая женщина.

Фото: Андрей Небитов

Ракета на территории Польши и массированный обстрел Украины | Главные новости утра

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