Блокировал присоединение Коцюбинского к Киеву: Клочко отстранили от председательства группы — движение "Честно"

В среду, 16 ноября, Комитет по вопросам государственной власти отстранил народного депутата Андрея Клочко ("Слуга народа") от сопредседателя в рабочей группе, которая должна была исследовать вопросы столичного анклава Коцюбинского. "За" проголосовали 17 из 27 членов комитета.

Об этом сообщает общественное движение "Честно".

Новыми сопредседателями рабочей группы избраны Роман Лозинский ("Голос") и Александр Аликсийчук ("Слуга народа").

"Группа важна, потому что без нее невозможно найти правовой механизм, как решить вопросы анклавов — Коцюбинского, Славутича и, соответственно, границ Киева. Группа, которая была создана в 2020 году, более 2 лет не работала ", — говорится в сообщении.

Как пишет общественное движение "Честно", работа блокировалась и саботировалась главой Комитета Андреем Клочком. Решением комитета нардепа не просто лишили права председательствовать в этой группе – его исключили из нее.

Ранее в интервью движению член комитета Виталий Безгин подчеркивал, что по нерешению вопросов эксклавов Киевщины во время наступления были серьезные проблемы для защиты этих территорий.

"Клочко тесно связан с недобросовестным застройщиком экс-мером Ирпеня Владимиром Карплюком, который является дерибанщиком Беличанского леса. Поэтому Клочко не собрал группу даже тогда, когда мы за один день в условиях пандемии принесли более 1000 подписей с требованием безотлагательно начать работу. Максимально помогал". Гурин ("Слуга народа"). Во время войны Клочко оставил общину без возможности оперативно получить оружие. Жителей поселка отправляли из Киева в бучанский военкомат", — отмечает участница движения "Честно" и жительница поселка Ирина Федоров.

По словам Ирины Федоров, скорые и сейчас едут из Коцюбинского через Киев в область, как и пожарные машины из области через Киев в Коцюбинское.

Ранее громада села в поименном голосовании поддержала присоединение Коцюбинского к Киеву. "За" высказался 61%.

Еще в 2018 году Киевсовет обратился в парламент с просьбой выполнить волю общины поселка и присоединить анклав к столице. Парламент перед местными выборами создал в 2020 году рабочую группу, не заседавшую до этого времени.

Скандалы с нардепом Клочком

В августе во время заседания парламентского комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления было предложено выразить недоверие его главе Андрею Клочке из-за "неспособности качественно коммуникировать с председателями подкомитетов, которые на заседаниях обсуждают соответствующие реалиям и вызовам в стране законопроекты".

Андрей Клочко также фигурировал в судебном деле о задолженности коммунальному предприятию Житомирской почти 15 000 грн.

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