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Под Киевом дети нашли сбитую ракету и принесли ее в школу во время тревоги (видео)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
1842
Время на прочтение
1 мин
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Под Киевом дети нашли сбитую ракету и принесли ее в школу во время тревоги (видео)

Фото: ТСН.ua

Безответственность работников школы могла закончиться трагедией.

В Бучанском районе Киевской области вчера, 15 ноября, дети во время воздушной тревоги нашли сбитую ракету возле школы и понесли показать ее в учебное заведение.

Об этом сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

Сообщение на линию "102" поступило от директора школы в самый разгар российского массированного обстрела.

"За школой дети нашли сбитую ракету и несут показать", — сказал руководитель учебного заведения.

В полиции назвали высшей степени безответственности то, что дети находились на улице во время тревоги.

"И родители, и воспитатели, и администрация учебных заведений беспрекословно несут ответственность за жизнь и здоровье наших детей", — добавил Небитов.

Напомним, количество погибших в результате массированной российской ракетной атаки 15 ноября по Украине возросло до двух. Тело еще одной погибшей женщины обнаружили в Киевской области. Женщина получила смертельное ранение обломком сбитой ракеты возле могилы своего мужа на кладбище.

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Дата публикации
Просмотры
1842
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