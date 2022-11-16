Под Киевом дети нашли сбитую ракету и принесли ее в школу во время тревоги (видео)

Безответственность работников школы могла закончиться трагедией.
В Бучанском районе Киевской области вчера, 15 ноября, дети во время воздушной тревоги нашли сбитую ракету возле школы и понесли показать ее в учебное заведение.
Об этом сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.
Сообщение на линию "102" поступило от директора школы в самый разгар российского массированного обстрела.
"За школой дети нашли сбитую ракету и несут показать", — сказал руководитель учебного заведения.
В полиции назвали высшей степени безответственности то, что дети находились на улице во время тревоги.
"И родители, и воспитатели, и администрация учебных заведений беспрекословно несут ответственность за жизнь и здоровье наших детей", — добавил Небитов.
Напомним, количество погибших в результате массированной российской ракетной атаки 15 ноября по Украине возросло до двух. Тело еще одной погибшей женщины обнаружили в Киевской области. Женщина получила смертельное ранение обломком сбитой ракеты возле могилы своего мужа на кладбище.
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