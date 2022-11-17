В Киеве введены экстренные отключения света, графики не действуют

Энергетики с другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

В Киеве утром 17 ноября снова введены экстренные отключения света.

Об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети.

Отмечается, что ранее составленные ранее графики аварийных отключений сейчас не действуют.

Проверить наличие текущих отключений можно здесь.

Ранее в ОВА жителей Киевской области предупредили о длительных отключениях из-за массированной атаки РФ 15 ноября. В ОВА также дали советы, как подготовиться к длительным отключениям света и призвали экономить электроэнергию. Советы можно узнать в материале по ссылке.

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Напомним, что 15 ноября РФ совершила очередную массированную атаку на Украину, которая стала самой масштабной с 24 февраля. Главной целью снова стали объекты энергетической инфраструктуры. Однако, кроме них, страна-агрессорка в очередной раз попала в жилые дома в Киеве, где в результате погибла женщина.

Всего враг выпустил по Украине более 90 ракет и 10 дронов-камикадзе. Украинские силы ПВО сбили все дроны и 77 ракет, однако есть попадание — повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. В настоящее время продолжаются аварийные отключения.

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