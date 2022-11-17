У Києві та області пролунали вибухи

У Київській області та столиці 17 листопада вранці під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Повідомляють про роботу ППО. Глава ОВА просит оставаться в укрытиях и безопасных местах.

Варто зазначити, що наразі через ракетну небезпеку почервоніла вся Україна, крім анексованого Криму. Пабліки повідомляють про запуски РФ крилатих ракет з Каспійського моря, а також з Бєлгородської області. Є повідомлення і про зліт винищувачів у Білорусі.

Також вибухи пролунали у Дніпрі. Там повідомляли про щонайменше 4 вибухи та про те, що після них у деяких районах міста зникла електроенергія.

Нагадаємо, 15 листопада під час саміту G20 Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну. Вона стала наймасштабнішою від 24 лютого. Головною ціллю знову стали об'єкти енергетичної інфраструктури. Однак, окрім них країна-агресорка вкотре поцілила у житлові будинки у Києві, де внаслідок цього загинула жінка.

Загалом ворог випустив по Україні понад 90 ракет та 10 дронів-камікадзе. Українські сили ППО збили усі дрони та 77 ракет, однак є влучання - пошкоджено 15 об'єктів енергетичної інфраструктури. Наразі тривають аварійні відключення.

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