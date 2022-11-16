Блокував приєднання Коцюбинського до Києва: Клочка відсторонили від головування групи – рух "Чесно"

У середу, 16 листопада, Комітет з питань державної влади усунув народного депутат Андрія Клочка ("Слуга народу") від співголовування в робочій групі, яка мала дослідити питання столичного анклаву Коцюбинського. "За" проголосували 17 з 27 членів комітету.

Про це повідомляє громадський рух "Чесно".

Зазначається, що новими співголовами робочої групи обрані Роман Лозинський ("Голос") та Олександр Аліксійчук ("Слуга народу").

"Група важлива, бо без неї неможливо знайти правовий механізм, як вирішити питання анклавів — Коцюбинського, Славутича і, відповідно, меж Києва. Група, яка була створена 2020 року, понад 2 роки не працювала", - йдеться у повідомленні.

Як пише громадський рух "Чесно", робота блокувалася і саботувалася головою Комітету Андрієм Клочком. Рішенням комітету нардепа не просто позбавили права головувати в цій групі — його виключили з неї.

Раніше в інтерв’ю руху член комітету Віталій Безгін наголошував, що через невирішення питань ексклавів Київщини під час наступу були серйозні проблеми для захисту цих територій.

"Клочко тісно пов’язаний із недоброчесним забудовником ексмером Ірпеня Володимиром Карплюком, який є дерибанником Біличанського лісу. Тому Клочко не зібрав групу навіть тоді, коли ми за один день в умовах пандемії принесли понад 1000 підписів з вимогою невідкладно почати роботу. Максимально допомагав нардеп Дмитро Гурін (“Слуга народу”). Під час війни Клочко залишив громаду без можливості оперативно отримати зброю. Мешканців селища відправляли з Києва до бучанського військкомату”, — наголошує учасниця руху "Чесно" і мешканка селища Ірина Федорів.

За словами Ірини Федорів, швидкі і зараз їдуть з Коцюбинського через Київ в область, як і пожежні машини з області через Київ у Коцюбинське.

Раніше громада селища у поіменному голосуванні підтримала приєднання Коцюбинського до міста Києва. "За" висловився 61%.

Ще 2018 року Київрада звернулася до парламенту з проханням виконати волю громади селища і приєднати анклав до столиці. Парламент перед місцевими виборами створив 2020 року робочу групу, яка не засідала до цього часу.

Скандали з нардепом Клочком

У серпні під час засідання парламентського комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування було запропоновано висловити недовіру його голові Андрію Клочку через "неспроможність якісно комунікувати з головами підкомітетів, які на засіданнях обговорюють законопроєкти, що відповідають реаліям і викликам у країні".

Андрій Клочко також фігурував у судовій справі про заборгованість комунальному підприємству Житомирщини майже 15 000 грн.

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