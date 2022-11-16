Під Києвом діти знайшли збиту ракету і принесли її до школи під час тривоги (відео)

У Бучанському районі Київської області вчора, 15 листопада, діти під час повітряної тривоги знайшли збиту ракету біля школи та понесли показати її до навчального закладу.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Повідомлення на лінію "102" поступило від директора школи в самий розпал росіського масованого обстрілу.

"За школою діти знайшли збиту ракету і несуть показати", - сказав керівник навчального закладу.

У поліції назвали вищою мірою безповідальності те, що діти перебували на вулиці під час тривоги.

"І батьки, і вихователі, і адміністрація навчальних закладів беззаперечно несуть відповідальність за життя і здоров’я наших дітей", - додав Нєбитов.

Нагадаємо, кількість загиблих у результаті масованої російської ракетної атаки по Україні 15 листопада зросла до двох. Тіло ще однієї загиблої жінки виявили в Київській області. Жінка отримала смертельне поранення уламком збитої ракети біля могили свого чоловіка на цвинтарі.

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