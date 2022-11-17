У Києві введено екстрені відключення світла, графіки не діють

Енергетики з іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.

У Києві вранці 17 листопада знову запроваджено екстрені відключення світла.

Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

Зазначається, що графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Перевірити наявність поточних відключень можна тут.

Раніше в ОВА жителів Київської області попередили про тривалі відключення через масовану атаку РФ 15 листопада. В ОВА також дали поради, як підготуватися до тривалих вимкнень світла та закликали економити електроенергію. Поради можна дізнатися у матеріалі за посиланням.

Нагадаємо, що 15 листопада РФ здійснила чергову масовану атаку на Україну, яка стала наймасштабнішою від 24 лютого. Головною ціллю знову стали об'єкти енергетичної інфраструктури. Однак, окрім них країна-агресорка вкотре поцілила у житлові будинки у Києві, де внаслідок цього загинула жінка.

Загалом ворог випустив по Україні понад 90 ракет та 10 дронів-камікадзе. Українські сили ППО збили усі дрони та 77 ракет, однак є влучання - пошкоджено 15 об'єктів енергетичної інфраструктури. Наразі тривають аварійні відключення.

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