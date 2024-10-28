В Киеве горит многоэтажка в элитном ЖК Jack House: появилось видео

Все службы уже направляются на место пожара.

В Киеве на бульваре Леси Украинки горит квартира в элитном ЖК Jack House.

В небо поднимается огромный серый столб дыма.

Об этом свидетельствуют соответствующие видео очевидцев в Сети.

Все службы уже направляются на место пожара.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Известно, что жилой комплекс Jack House – 39-этажный небоскреб в Киеве. Был построен в 2012-2018 годах. Третий по высоте дом в Киеве и Украине.

В Киеве горит многоэтажка в элитном ЖК Jack House

Напомним, в центре Киева произошел пожар. Киевляне сообщали о возгорании в районе метро "Арсенальная". На фото, размещенных очевидцами в соцсетях, виден черный дым, поднимающийся над городом.

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