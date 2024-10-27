В Киеве прошел благотворительный спортфест DYKA GONKA

В столице прошел благотворительный спортфест DYKA GONKA в поддержку 15 бригад ВСУ. Участников мероприятия поздравил Виталий Кличко.

Об этом сообщает « Суспільне Київ» и мэр столицы в своем Telegram канале.

«На столичном Гидропарке собрались киевляне, гости и главные участники «дикой гонки» – защитники Украины. На забег приехали прямо с передовой», – сообщает «Суспільне Київ».

Как рассказали корреспонденту Общественного организаторы мероприятия, «Дикая гонка» – это сочетание бега с препятствиями. Люди ползли, прыгали, пробирались сногсшибательным маршрутом. В общей сложности преодолели 20 препятствий и 5 километров. Проходили эстафеты не только военные, но и гражданские.

Участников спортфеста поздравил мэр Киева Виталий Кличко.

«Поздравил участников благотворительного спортфеста DYKA GONKA, состоявшегося в столице в поддержку лучших 15 военных бригад ВСУ. Поблагодарил участников, военных — представителей бригад ВСУ за их профессионализм, силу воли и героизм в защите нашего государства. С честью и благодарностью принял в подарок шевроны всех бригад, военные которых принимали участие в фестивале», – сообщил глава столицы.

Цель Дикой гонки – собрать 15 миллионов гривен на FPV-дроны и РЭБ системы для наших защитников.