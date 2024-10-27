В Киеве расширят мемориал Аллеи памяти защитников и высадят багровые клены

На сегодняшний день на Аллее памяти защитников Украины уже размещены имена почти 500 наших павших героев.

29 октября 2024 года в Киеве состоится расширение мемориала Аллеи памяти защитников Украины с участием военных, матерей, женщин, детей, семей погибших наших Героев. В этот день будут высажены багровые клены в честь наших павших воинов.

К главе военной государственной администрации обратились 400 семей погибших Героев, среди которых Герои Украины, которые положили свою жизнь за независимость и свободное будущее страны – они попросили власти Киева поддержать расширение Аллеи памяти защитников Украины.

Отметим, что на сегодняшний день на Аллее памяти защитников Украины уже размещены имена почти 500 наших павших героев. Семьи погибших героев, военные, матери, женщины, дети при поддержке подразделений Киевской городской администрации, Зеленстроя, ШЭУ Шевченковского района обустроят места для установки мемориалов.

"Каждый в Украине должен быть всегда благодарен всем нашим людям, которые сделали свой самый главный выбор в жизни, выбор в пользу Украины и ради нашего, украинского, национального достоинства, свободное и независимое будущее", — говорится в сообщении УНИАН со ссылкой неа организаторов мероприятия.

Аллеи памяти защитников Украины — это место, где семьи погибших чтят память своих погибших Героев.