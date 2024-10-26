В киевском лицее щемяще рассказали об убитой во время атаки "Шахедов" 14-летней Марийке (фото)

В лицее вспоминают Марию Трояновскую как лидера и вдохновительницу.

Девятиклассница лицея "Престиж" Мария Трояновская, которую убили россияне во время атаки "Шахедами" на Киев вечером 25 октября, была "девочкой, которая любила жизнь".

Так о ней упоминают в сообщении в Facebook-группе киевского лицея.

"Вражеский дрон, запущенный подонками и террористами, не просто оставил глубокий след в стене ее дома, а оборвал надежду на будущее, на любовь, на жизнь невинного ребенка… Светлая память о Марийке всегда будет жить в наших сердцах. Покои с миром, наша яркая звездочка…” — говорится в сообщении.

Маша Трояновская/Фото с Facebook лицея "Престиж"

В лицее вспоминают Марию Трояновскую как лидера и вдохновительницу — девочку, которая любила жизнь и дарила радость всем вокруг.

Напомним, вечером в пятницу, 25 октября, во время вражеской атаки ударных дронов в Киеве раздались взрывы. Вражеский дрон попал в многоквартирный жилой дом в Соломенском районе столицы. В результате вражеского удара погибла девочка 2009 года рождения.

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