Будут ли в Киеве штрафовать за неправильное использование генераторов – ответ власти

Власти столицы готовят список рекомендаций по использованию генераторов и аккумуляторов на период отключения электричества.

В Киеве городские власти готовят единые рекомендации по использованию генераторов и аккумуляторов на отопительный сезон.

Об этом рассказал заместитель городского головы и секретарь Киевского городского совета Киева Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Киев".

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По его словам, власти столицы готовят список рекомендаций по использованию генераторов и аккумуляторов на период отключения электричества.

"С 12 сентября мы собрали все нормы в единые рекомендации. Я думаю, что до конца года эти рекомендации Киевским городским советом будут приняты. Вместе с тем, по состоянию на данный момент штрафов по ст. 152 КупАП – нарушение благоустройства – не зафиксировано", – говорит Бондаренко.

Он заверил, что городские власти не будут заниматься штрафованием за неправильную эксплуатацию генераторов.

"Я убежден, что город штрафовать эти объекты точно не будет. Есть соответствующие подразделения – ГСЧС, Госпродпотребслужба, энергонадзор – которые будут проверять, несмотря на военное положение. Потому что если генератор неправильно подключен к питанию дома, это может стать причиной пожары или аварии", – добавил заместитель городского головы.

Раньше мы писали, как правильно заправлять генератор или зарядные станции в квартире и доме.

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