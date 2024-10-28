У Києві горить багатоповерхівка в елітному ЖК Jack House: з'явилося відео

Усі служби вже прямують на місце пожежі.
У Києві на бульварі Лесі Українки палає квартира у елітному ЖК Jack House.
У небо піднімається величезний сірий стовп диму.
Про це свідчать відповідні відео очевидців у Мережі.
Усі служби вже прямують на місце пожежі.
Інформації про постраждалих наразі не поступало.
Відомо, що житловий комплекс Jack House – 39-поверховий хмарочос у Києві. Був збудований у 2012—2018 роках. Третій за висотою будинок в Києві та Україні.
Нагадаємо, у центрі Києва сталася пожежа. Кияни повідомляли про займання в районі метро "Арсенальна". На фото, розміщених очевидцями у соцмережах, видно чорний дим, що підіймається над містом.
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