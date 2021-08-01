В Киеве девушка устроила стриптиз на дорожном знаке (видео)

В Киеве девушка устроила стриптиз на дорожном знаке (видео)

За выкрутасами девушки на дорожном знаке наблюдали три человека в форме правоохранителей.

В Киеве заметили почти обнаженную девушку на дорожном знаке, которая танцевала стриптиз.

Видео опубликовал Telegram канал KIEVMAP.

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На кадрах видно, как девушка в темной белье, забравшись на столб дорожного знака пешеходного перехода, покрутилась на нем, после чего спустилась и начала одеваться.

Все это время за девушкой наблюдали трое мужчин в форме правоохранителей.

"Обычный день в центре", — говорится в подписи к видео.

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