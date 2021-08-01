В Киеве из-за жары ограничат движение грузовиков

Запрещен въезд грузовиков весом более 24 тонн.

Сегодня, 1 августа, ограничат въезд в столицу большегрузного транспорта весом более 24 тонн. Запрет введут из-за жары.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

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"С 11:00 въезд в город большегрузного транспорта ограничено в связи с жарой. Въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничено из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 °С", — говорится в сообщении.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.

Напомним, согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, которым он ранее поделился с ТСН.ua, лето в этом году будет жарким, но с дождями и грозами.

Так, согласно его расчетам, август будет довольно жарким и богатым на осадки: 1-3 августа — сильная жара, 2 августа — гроза и буря, 8 — буря, 11-14, 22, 27 и 29 августа — дожди, от 19 до 21 и от 23 до 26 августа — жара.

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